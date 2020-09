Universidad del Zulia no reiniciará las clases presenciales sin transporte ni gasolina

“Si no hay transporte, ni gasolina no habrá clases presenciales”, afirmó Judith Aular, rectora encargada de la Universidad del Zulia (LUZ), ante el reinicio de nuevo periodo académico. El tema será discutido este próximo 20 de septiembre en Consejo Universitario (CU).

El Ministerio de Educación Superior realizó consultas con las universidades del país para acordar sobre la modalidad del reintegro de clases, ya sea a distancia, presencial o bimodal.

Blom

Aular explicó que LUZ no participó en la consulta por tratarse de una universidad autónoma. En este caso, el CU es la máxima instancia a través de la cual se tomará una decisión.

“El CU donde se encuentran los decanos de todas las facultades y núcleos son los que emitirán opinión sobre el regreso a clases. El 20 de septiembre este Consejo hará un análisis de toda la universidad para conocer cuál es la situación que tiene el Zulia con la pandemia”, expuso Aular.

Destacó que “ante la situación que se vive en el país con la pandemia, la falta de transporte, de gasolina y el problema eléctrico, veo con mucha dificultad que las clases se inicien de manera presencial. Estoy casi segura que eso no será posible en este momento hasta tanto no se resuelva la situación. Si no hay transporte, ni gasolina no habrá clases presenciales”.

La dificultad de un normal reinicio académico, se ve empeorada por el déficit presupuestario, además de los sueldos que perciben los trabajadores. “Sus salarios son tan mínimos que ni siquiera alcanzan para su movilización”, apuntó.

Universidad en emergencia

La rectora reiteró que “la situación que se vive en la universidad es de emergencia académica operativa y humanitaria”.

Señaló que pese a sus constantes intentos de comunicación, de parte de LUZ no han podido establecer contacto con el ministro de educación superior, César Trompiz.

“Siempre le enviamos de manera permanente, solicitando los pagos de las deudas pendientes, mejoras de sueldos y salarios, y mantenimiento de la universidad, pero no hemos tenido contacto”, afirmó.

Hasta agosto pasado, la deuda de LUZ sobrepasaba los 16 mil millones de bolívares, esto sin contar los problemas de infraestructura y la falta de personal, que requieren un promedio de cuatro millones de dólares para el rescate de esta casa de estudios.

“Hago un llamado al Ministerio de Educación Superior para que cumpla con todas las deudas, y para que haga una evaluación de los sueldos y salarios, que se haga un ajuste salarial conforme a la situación que se vive en el país”, resaltó Aular.

Nuevos ingresos

En relación a los nuevos ingresos, explicó que la semana pasada llegaron las asignaciones Opsu. Hasta ahora, no hay una fecha de cuándo puedan inscribirse; esta es una decisión que se tomará a través de la Secretaría de la universidad, y que dependerá de cómo esté la situación con la pandemia.

Adelantó que la inscripción será por vía Internet y que luego, cuando se considere oportuno por la situación pandemia, los nuevos ingresos podrán llevar sus documentos de manera presencial, tales como el título de bachiller, la presentación de la prueba Opsu, fotocopia de la cédula de identidad y las notas de bachillerato.

Cactus24/09-09-2020