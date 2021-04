María Carolina Santana es la venezolana que la noche del domingo 25 de abril fue premiada con uno de los galardones importantes en la industria del espectáculo: un Oscar.

Santana, ingeniera de sonido de 31 años, colaboró en la edición de sonido de Sound of Metal (El Sonido del Metal), la cinta que obtuvo el Premio Oscar por Mejor Sonido en la edición de los premios de la Academia de Cine de EE.UU. 2021.

Cuenta que para ella un ingeniero de sonido tiene un rol muy particular, principalmente está muy a la escucha de las demás personas, de lo que la rodea. Sostiene que es preciso tener empatía y una intimidad para captar un momento y poder inmortalizarlo como lo hacen la fotografía y el dibujo.

Debe sentir que puede plasmar un sentimiento, una emoción para la eternidad para poder ser vuelto escuchar, para que trascienda, afirma.

“En mi familia hay una historia muy bonita de gente muy artística: mi papá, el papá de mi abuelo es poeta y escritor (…) creo que eso lo sentí mucho desde chiquita y pues me inspiró a de alguna forma siempre estar vinculada con algo que tuviese que ver con el arte”, dijo la ingeniera de sonido a la Voz de América.

Santana se integró al equipo de Sound of Metal en diciembre de 2018. El trabajo inicial se hizo en Francia, país al que emigró hace 14 años. Posteriormente continuaron el trabajo en Estados Unidos, y el producto final estuvo listo en México.

“Yo llego al equipo de Sound of Metal por bonitos encuentros. Trabajo en un colectivo de ingenieros de sonido en Francia. Llevamos tiempo pensando que sería interesante que pudiera trabajar con Nicolás Becker, quien es el supervisor de sonido de la película y pues habíamos estado en la misma asociación durante años y este fue el primer proyecto en el que conectamos, una de mis colegas nos presentó”, relató.

“Él casualmente estaba buscando a alguien que tuviera mi perfil, que fuese músico, que hablara inglés, que hablara español y todo fue calzando para que esto se diera”.

María Carolina describe la experiencia como única, pero también un gran reto para su carrera profesional, pues para los creadores de la película era importante que todo el equipo conectara con la historia, y lograrlo requirió de trabajo.

La venezolana siente un gran orgullo y privilegio por el resultado que obtuvieron con Sound of Metal. A su juicio, el mayor premio es la familia que formó a raíz de la cinta. “Esa conexión con la gente con la que trabajé, con la que desarrollamos este proyecto, pienso que es lo que más me llenó y lo que lo que más me enseñó, con lo que me quedo. Es algo que me marcó”, agregó.

Cactus24 (26/04/2021).