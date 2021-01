Una mujer resultó gravemente herida en el pecho luego del enfrentamiento entre la policía y manifestantes que ingresaron violentamente al Capitolio de Estados Unidos.

Blom

Al parecer la mujer se encontraba en estado crítico, mientras que otras personas también resultaron heridas en la escaramuza.

La irrupción se produjo después de que Donald Trump se dirigiera a decenas de miles de seguidores, concentrados frente al Capitolio, y declarara que Joe Biden va a ser «un presidente ilegítimo».

Las dos cámaras del Congreso estadounidense estaban sesionando para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, que proclamaron a Biden presidente electo.

El vicepresidente Mike Pence, quien presidía la sesión de certificación, fue trasladado a un lugar seguro, mientras otros legisladores se resguardaron en sus oficinas, de acuerdo a la BBC Mundo.

Pence pidió a través de Twitter que se ponga fin a la violencia. «La violencia y la destrucción que están ocurriendo en el Capitolio de EE.UU, Deben Parar y Deben Parar ahora. Cualquiera de los involucrados deben respetar a los agentes de la ley e inmediatamente abandonar el edificio», dijo.

One gun shot victim rushed out of the US Capitol, active CPR in progress. pic.twitter.com/Bjb6aPOlrF — Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 6, 2021

U.S. Capitol Police with guns drawn stand near a barricaded door as protesters try to break into the House Chamber

📷 AP/Andrew Harnik pic.twitter.com/NtWGCxCb4A — POLITICO (@politico) January 6, 2021

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Cactus24 06-01-2021