Una mujer fue multada por un atraso de dos décadas, luego de haber rentado la serie «Sabrina, la bruja adolecente» en VHS en el año 1999.

Caron Scarborough Davis de Oklahoma ha tenido un problema tremendo, derivado de un pequeño descuido. Caron alquiló una cinta VHS de Sabrina, para que pudieran verla los hijos de su ya ex pareja. Una ex pareja que, por un motivo o por otro, nunca devolvió ese VHS. ¿El problema? Esto ocurrió en 1999. Ahora, 22 años después, le puede costar una pena de cárcel

Resulta que el videoclub denunció los hechos, acusando a Caron Scarborough de «apropiación indebida de una propiedad alquilada». A pesar de que el videoclub cerró en 2008, la acusación se ha mantenido en sus antecedentes y este 2021 le ha explotado en la cara.

La mujer, que ahora vive en Cleveland, tras contraer matrimonio, quiso cambiarse el nombre en el carnet de conducir. Ahí fue cuando se enteró de la situación y decidió, de forma espontánea, que odiaba Sabrina, cosas de brujas.

«Lo primero que me dijo es que estaba acusada de fraude y pensé que me daba un infarto. Cuando me dijo que era por una cinta VHS, tuve que pedirlo que me lo repitiera porque me pareció que me estaba tomando el pelo», ha comentado la mujer a NY Times.

Lo que parece más negligente por parte de la afectada es que no lo haya solucionado antes, pues tal y como ha confirmado a Fox News, ha perdido varios empleos por este motivo. «Cuando consultaban mis antecedentes, sólo se fijaban en las palabras ‘apropiación indebida’ que aparecían», lógicamente.

Por suerte para ella, el Fiscal de Cleveland ha desestimado el caso y ha limpiado el historia delictivo de Caron. Curiosamente, nunca le gustó la serie. Ahora menos todavía.

Cactus24/27-04-2021