Una mujer de 43 años de edad murió por coronavirus o Covid-19 en los Estados Unidos, pero antes dejó un mensaje a su familia y conocidos.

Se trata de Sara Montoya, quien perdió la batalla al coronavirus en Texas. Antes de su deceso, compartió un mensaje en las redes sociales para concientizar.

Cuando Jasmin Chávez se enteró de que su madre, Sara Montoya, de 43 años, publicó un video en Facebook instando a las personas a tomar en serio el COVID-19, se sintió avergonzada. Le pidió a su mamá que se lo quitara, pero Montoya se negó.

Después de que su madre publicó ese video el 5 de julio, su condición empeoró y falleció de COVID-19 el 13 de agosto. Ahora Chávez ha visto el video completo y se siente agradecida de que su mamá compartiera un mensaje tan conmovedor e importante.

“Me alegro de que no me escuche. Su video ha sido visto más de 5 millones de veces y me alegra que la gente se dé cuenta de que este virus es real ”, dijo a TODAY por correo electrónico la especialista en contabilidad de 24 años de El Paso, Texas. “Realmente pensé que volvería a casa con una máquina de oxígeno. Mi familia todavía la necesitaba. Solo quiero que nuestra comunidad se tome el virus en serio «.

En el video, Montoya jadea por respirar mientras comparte su desgarradora historia:

“Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días cuando nos despertamos. Por favor, no ponga en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía. No vale la pena. Ponte las máscaras. No salgas si no tienes que hacerlo ”, dijo. “He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos. Extraño a mi esposo… Con la gracia de Dios saldré de este hospital. No sé cuándo, pero lo haré «, fue parte de lo que reseñó Sara en la red social.

