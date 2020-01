«Se busca una pareja o un par de amigos que se encarguen de gestionar el hotel y la cafetería de la isla. Desde el 1 de abril hasta octubre de 2020 con alojamiento y comida incluidos», señala la publicación en Twitter.

Aunque de entrada no se menciona el salario, la oferta sigue siendo tentadora para muchos. La isla, escasamente poblada, se ubica al suroeste de la costa irlandesa y cuenta con espectaculares paisajes de montaña, restos prehistóricos, abundante vida marina y una rica flora y fauna.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

