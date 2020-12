¿Un Whatsapp inocente? Acá cinco bromas para este Día (+App)

Ya es 28 de diciembre, es decir, el día idóneo para hacer una buena inocentada a algún amigo, familiar o compañero de trabajo.

Si bien es cierto que estamos en una época donde es recomendable no juntarse con gente si no es imprescindible, también debemos de tener en cuenta que gracias a las nuevas tecnologías no nos hace falta salir de casa para poder hacer una buena inocentada.

Si este año no se te ocurren ideas originales, no te preocupes. A continuación te dejamos unos cuantos ejemplos de bromas (si son pesadas o no eso ya lo decides tú) que puedes realizar fácilmente por Whatsapp.

1. Crear conversaciones falsas

A día de hoy es muy fácil crear un montaje de conversaciones falsas de Whatsapp, aunque hay mucha gente que no sabe cómo se hace. Puedes crear perfiles, mensajes de voz, o llamadas falsas que parezcan totalmente reales. Desde modificar una conversación que hayas tenido con esa persona o alguien de su entorno hasta hacer creer que una persona famosa se ha intentado poner en contacto con ella. El abanico de posibilidades es infinito.

Una de las apps más famosas para llevar a cabo esta broma es Fake Chat Conversations, aunque también puedes utilizar la web FakeWhats que te crea pantallazos rápidos y concisos para enviar al instante.

2. Mensajes en blanco

Con esta broma puedes volver absolutamente loca a tu ‘víctima’. Primero debes contactar con la persona en cuestión, decirle que tienes algo muy importante que decirle y acto seguido recibirá columnas y columnas de texto vacío que le harán creer que no le están llegando bien los mensajes creando así una gran sensación de angustia.

Gracias a aplicaciones como Blank Message podemos enviar hasta 10.000 columnas de texto vacío que provoquen un scroll down infinito del receptor. Eso sí, si haces esto quizás te juegues la amistad con esa persona.

3. Crear noticias falsas

Hay multitud de portales como 12minutos.com que tienen plantillas con las que con una foto, un titular y un poco de imaginación puedes crear una noticia sobre esa persona. “¿Cómo es que sales en este diario?” o “Mira lo que sale en este sitio de ti” pueden ser buenas frases para introducir la broma. Depende del grado de inocencia de la persona ya vas calibrando.

4. Teléfono encontrado

En esta sí que le debes poner toda tu imaginación. Tienes que escribir en un grupo de Whatsapp diciendo que has encontrado el teléfono en cuestión haciéndote pasar por otra persona. Puedes gastar bromas basadas en los historiales de conversaciones anteriores en ese mismo grupo o crear una historia apoyándote en material gráfico y narrativo preparado anteriormente. Eso ya depende del grado de implicación que quieras tener en la broma.

5. Declaración de amor

Un clásico entre los clásicos es aprovechar este día para tirar falsa ficha (o no tan falsa) a alguien que creas inaccesible (porque ya tiene pareja, por la relación de amistad que tenéis, por ser familiares -ojo con esta última-).

La broma admite mil variantes, pero tienes que pasar un meme o una imagen con poco lapso de tiempo para demostrar que lo estabas haciendo de broma.

O si no siempre puedes decir que estabas practicando para decírselo a otra persona.

Así que ya sabes, si no haces una inocentada durante el día de hoy es porque no quieres.

Cactus24 (28-12-2020)