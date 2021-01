Desde este lunes 25 y hasta el 31 de enero transcurrirá una nueva semana de cuarentena flexible, de acuerdo con el esquema 7+7.

Así lo confirmó Nicolás Maduro en su acostumbrada alocución de este 24 de enero.

50 sectores económicos podrán del país podrán activarse durante estos siete días y ahora se espera que las actividades culturales también se sumen a este llamado.

Maduro aseguró que Venezuela ha logrado aplanar la curva de contagio con el método 7+7 y ahora controlan los casos para evitar rebrotes.

Desde mediados de 2020 se está implementado el esquema 7+7, cuando el régimen de Nicolás Maduro empleó medidas para la flexibilización del confinamiento. Sin embargo, el sector cultural había quedado excluido. Pero Maduro, este 29 de enero, autorizó la reactivación de los museos, teatros y cines “de manera segura, ordenada y planificada”.

Los sectores que se activan en flexibilización

Productos

-Antigüedades y tabaquerías: 9:00 am a 3:00 pm

-Bisuterías: 9:00 am a 3:00 pm

Ferreterías, cerrajerías y materiales de construcción: 8:00 am a 1:00 pm

-Floristerías, viveros y similares:8:00 am a 1:00 pm

-Perfumerías y cosméticos: 8:00 am a 1:00 pm

-Licorerías (solo para llevar) 1:00 pm a 6:00 pm

-Comercialización de textiles, calzados, talleres de costura, reparación y mercerías: 12:00 pm a 5:00 pm

-Talabarterías, marroquinerías y afines: 9:00 am a 3:00 pm

-Musicales y afines: 9:00 am a 3:00 pm

-Estudios fotográficos y afines: 9:00 am a 3:00 pm

-Inmobiliaria y similares: 9:00 am a 3:00 pm

-Artesanías:: 9:00 am a 3:00 pm

-Heladerías y cafeterías (solo para llevar) 1:00 pm a 5:00 pm

-Ópticas: 7:00 am a 12:00 pm

-Centros comerciales (solo comercios autorizados): 7:00 am a 5:00 pm

-Mueblerías y del hogar: 9:00 am a 3:00 pm

-Joyerías y casas de empeños : 9:00 am a 1:00 pm

-Confiterías: 9:00 am a 3:00 pm

-Quincallerías: 9:00 am a 3:00 pm

Industria

-Sector construcción: 8:00 am a 1:00 pm

-Industria textil y calzado: 10:00 am a 4:00 pm

-Materia prima química: 9:00 am a 3:00 pm

-Ensambladoras de equipos electrónicos y electrodomésticos:7:00 am a 12:00 pm.

Servicios activos en flexibilización

-Agencias Bancarias: 9:00 am a 1:00 pm

-Consultorios médicos y odontológicos

-Posadas y hoteles: 24 horas

-Teleféricos: 9:00 am a 5:00 pm

Reparaciones electrónicas: 12:00 pm a 5:00 pm

-Industria y comercialización de papelerías y librería: 7:00 am a 12:00 pm

-Seguros y mercado de valores: 9:00 am a 1:00 pm

-Autolavados: 1:00 pm a 5:00 pm

Registros y notarías: 8:00 am a 12:00pm

-Lavanderías y tintorerías:12:00 am a 5:00 pm

-Servicios de encomiendas: 9:00 am a 1:00 pm

-Talleres mecánicos y autopartes: 10:00 am a 2:00 pm

-Transporte público: 7:00 am a 6:00pm

-Servicios personalizados (plomería): 7:00 am a 4:00 p

Eventos y actividades

-Eventos deportivos y gimnasios (sin público): 7:00 am a 11:00 am

-Parque de diversiones y temáticos 12:00 pm a 6:00 pm

-Autocines ferias navideñas y actividades al aire libre: 5:00 pm a 10:00 pm

-Eventos públicos en sitios abiertos: viernes, sábado y domingo hasta las 12:00 pm

-Playas y balnearios: 7:00 am a 3:00 pm

-Clubes: 7:00 am a 3:00 pm

Cactus24 (25-01-2021)