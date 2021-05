Anuncios Google

En una entrevista para el medio portugués Record, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA se ha mostrado muy claro ante lo que considera “una idea irracional” de la FIFA que había planteado la posibilidad de que el Mundial se disputase cada dos años, en lugar de cada cuatro.

“El próximo Mundial, después de 2022, es el 26. En el 28, es la Eurocopa. Si hay una Copa del Mundo en 2028, los equipos europeos no la jugarán”, advirtió.

“Los sudamericanos tienen Copa América, no juegan el Mundial. ¿Sigue siendo un Mundial? Es una idea increíblemente irracional, no sé por qué necesitamos esto. Si quiere hacer estudios de viabilidad y tiene el dinero para pagarlos, está bien. Pero con este calendario es imposible. Imagínese lo que es para los jugadores tener un torneo de un mes cada año. Tienen más lesiones hoy en día porque siempre están jugando, con un calendario completamente lleno. Es un pensamiento político, pero no tiene apoyo en la realidad», se ha lamentado.

CACTUS24 29-05-21