“Tusa” el fenómeno musical en las redes sociales de Karol G y Minaj

Lleva más de 350 millones de visualizaciones en You Tube, tras su estreno el 7 de noviembre del 2019 y ocupa el puesto 1 de los 50 más virales, según Spotify, y el mismo lugar está en Deezer, en la lista diaria, el tema titulado Tusa de la colombiana Karol G, de 28 años, quien interpreta junto con la rapera Nicki Minaj, de 37.

El tema ha generado sensación en los seguidores de las artistas. A través de sus redes sociales, Karol G ha compartido videos en los cuales sus seguidores realizan interpretaciones del tema.

¿Qué significa tusa?

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, explicó el significado de tusa y el porqué puso este título al tema. «Tusa es una palabra muy colombiana, que eso fue lo que me llamó mucho la atención de ponerle este nombre a la canción. Y nosotros le decimos tusa cuando una persona tiene un despecho y yo creo que es más que un despecho, está despechada por alguien, no puede superar a una persona en el amor, y uno dice: ‘esa persona está entusada'», dijo.

Trabajo con Nicki Minaj

La intérprete también contó cómo surgió la colaboración con Minaj. «Yo seguía a Nicki Minaj desde hace mucho tiempo y ella como, más o menos, en junio-julio de este año (2019) me empezó a seguir en Instagram. Durante un tiempo vi que ella comentaba, le daba likes a mi post, entonces tomé la iniciativa, le escribí que quería hacer una canción con ella, a ella le encantó la idea», aseguró.

Como una gran oportunidad calificó cuando le tocó trabajar con Onika Tanya Maraj, nombre real de Minaj, ya que Karol G tenía en su lista a varios nombres para trabajar en este tema, y aún no estaba en sus planes cantar con ella. «Sentía que Nicki estaba a un nivel al que me tocaba trabajar otro poquito para poder llegar. Es una mujer líder, fuerte y criterio, yo también me siento una mujer así, entonces conectamos bien, me pone la varita muy alta y superar este proyecto está bien complicado. Siento que hicimos una gran canción, un gran video…», enfatizó.

Durante la grabación del videoclip, según la colombiana, la pasaron increíble. Además resaltó que Minaj se interesó por interpretar el coro en español. «Estuvimos casi que toda la grabación enseñándole a ella cómo cantar el coro en español…», indicó.

¿Qué expresaron Karol G y Nicki Minaj en el tema?

«El poder y la fuerza Karol G y Nicki Minaj… Si la gente ve el video cada elemento tiene un significado. El hecho de que yo estoy vestida de rosado, todo el video es rosado, expresa la dulzura, toda la feminidad de lo que somos», afirmó.

«El hecho de que el video tenga cosas lujosas y ostentosas de cierta manera es que podemos tener lo que queramos. Somos mujeres que también hemos conseguido muchas cosas con lo que hemos trabajado. También era muy importante para mí poner a otra mujeres como ven al principio (del video) conmigo, estamos entre nosotras, nos tocábamos, es decir de cierta mostrar ese apoyo que nos damos cuando estamos en una situación como la de ‘tusa’. Cuando uno está entusado, despechado, a la primera persona que busca es a la mejor amiga, todas las amigas son las que apoyan… así es como yo lo representé en la canción», añadió.

Sobre los caballos que aparecen en el videoclip dijo que significan «sabiduría, poder y fuerza». «Los puse en un mundo de fantasía, porque todas las personas como tal tenemos esos sueños, ese lugar al que queremos llegar. Entonces todos los elementos del video de Tusa, de verdad no están ahí porque quería hacer un video así rosado, lindo, sino porque de verdad significan algo para mí, para la historia de la canción», reiteró. (E) //Información de El Universo de Ecuador.

Cactus24 (23-01-2020)