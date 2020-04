Trump retuitea mensaje sobre #DespedirAFauci tras comentarios del científico sobre coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó un llamado al despido del doctor Anthony Fauci después de que el máximo experto del país en enfermedades infecciosas dijo que podrían haberse salvado vidas si el país hubiera adoptado antes medidas de confinamiento por el brote del coronavirus.

Trump retuiteó el domingo un mensaje de un excandidato republicano al Congreso que citó los comentarios de Fauci durante una entrevista televisiva y escribió “es hora de #DespedirAFauci”.

El presidente ya ha repetido con anterioridad tuits críticos de funcionarios o rivales en lugar de hacer la crítica él mismo. El retuit aumentó las especulaciones sobre la posibilidad de que Trump esté perdiendo la paciencia con el popular científico, hasta el punto de que podría echarle.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre si Trump está descontento con Fauci, que ha asumido un destacado papel a nivel nacional como líder en la lucha contra el coronavirus.

Durante la crisis ha contradicho o corregido a Trump en asuntos científicos, incluida la cuestión de si el fármaco contra la malaria hidroxicloroquina es efectivo contra el coronavirus.

Fauci fue preguntado en el programa de CNN “State of the Union” sobre un reporte de The New York Times que documentó advertencias tempranas enviadas a la Casa Blanca sobre el coronavirus. El científico reconoció que haber cerrado el país antes podría haber salvado vidas, pero advirtió que incidieron varios factores.

“Obviamente, habría estado bien haber empezado antes, pero no creo que se pueda decir que estamos donde estamos ahora por un factor”, dijo Fauci. “Es muy complicado”.

Los comentarios generaron más críticas contra Fauci, que ya estaba en la mira de la extrema derecha por contradecir a Trump. El mandatario también cargó contra el reporte del Times en varios tuits el domingo, calificándolo como “mentira”.

La semana pasada, durante la comparecencia diaria en la Casa Blanca por el coronavirus, Trump interrumpió e impidió que Fauci respondiera una pregunta sobre la hidroxicloroquina.

Fauci, de 79 años, ha estado desde 1984 al frente de la agencia federal de enfermedades infecciosas, bajo presidentes republicanos y demócratas. El republicano George W. Bush le concedió la Medalla de la Libertad presidencial en 2008.

Algunos sondeos durante la crisis de salud pública han mostrado que los estadounidenses le creen más a Fauci que a Trump.

