Trump a través de su cuenta en Twitter denunció nuevamente fraude masivo, expresando su inconformidad de los hechos plasmados en las urnas electorales.

El mandatario resalto «Él ganó porque la elección fue amañada» en referencia al exvicepresidente de Barack Obama. Las dos primeras palabras de su mensaje «él ganó» (‘He won’) llamaron poderosamente la atención de los internautas, al ser la primera vez en que las pronuncia después del anuncio de resultados, reconociendo el triunfo de su adversario.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020