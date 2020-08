Trump en ese instante no dio una explicación de por qué salió repentinamente del lugar y parecía que podría haber un problema de seguridad. OAN informó que la Casa Blanca estaba cerrada a las 5:58 p.m. ET.

Jennifer Jacobs de la agencia Bloomberg tuiteó: “TRUMP EVACUADO de la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca por el Servicio Secreto de Estados Unidos. Un agente cerró las puertas de la sala de reuniones desde el exterior”.

“Las fuerzas del orden le dispararon a alguien”, dijo Trump después de regresar al podio, minutos después, luciendo tranquilo.

Tras volver a la sala de conferencias de prensa, Trump dijo que hubo un tiroteo y que el sospechoso parecía no estar relacionado con problemas para su segudirad.

“Puede que no haya tenido que ver conmigo”, dijo Trump sobre el tiroteo “que tuvo lugar justo afuera de la Casa Blanca”.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020