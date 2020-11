El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reconoció este jueves en una conferencia de prensa, por primera vez que dejará el cargo si el Colegio Electoral vota por el presidente electo Joe Biden, aunque reiteró su discurso de que él ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre.

Trump declaró que si el Colegio Electoral, que se reunirá el 14 de diciembre próximo, certifica al exvicepresidente demócrata como el ganador de los comicios, entonces él abandonará la Casa Blanca. «Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben», dijo.

El mandatario estadounidense aclaró que “hoy di una larga conferencia de prensa después de desearle a los militares un Feliz Día de Acción de Gracias, y me di cuenta una vez más de que los medios de noticias falsas se coordinan para que el mensaje real de tal conferencia nunca salga”.

“El punto principal que se señaló fue que las elecciones de 2020 estaban amañadas, ¡y queyo gané!”, manifestó en su cuenta de Twitter.

La ceremonia de toma de posesión del próximo presidente de EE.UU. está programada para el 20 de enero de 2021.

I gave a long news conference today after wishing the military a Happy Thanksgiving, & realized once again that the Fake News Media coordinates so that the real message of such a conference never gets out. Primary point made was that the 2020 Election was RIGGED, and that I WON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020