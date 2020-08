Trump comparó a Joe Biden con Maduro, Chávez y Fidel Castro

El comercial, de apenas de 34 segundos de duración y promovido por la organización Latinos por Trump, arranca con una intervención en la que Biden asegura que será uno de los presidentes “más progresistas” en la historia Estados Unidos.

“¿Progresista?”, es la pregunta que se lee sobre otra imagen del aspirante demócrata y que sirve de hilo conductor para la aparición de las figuras de la izquierda latinoamericana, que se han identificado con el socialismo.

“Nuestros Gobiernos progresistas”, se escucha en una intervención de Chávez, quien gobernó Venezuela desde 1998 hasta su muerte en 2013.

Le siguen en la recopilación de intervenciones el desaparecido líder cubano Fidel Castro, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -quien no es reconocido por el Gobierno de Trump-, y el exalcalde de Bogotá (Colombia) Gustavo Petro.

Al final, el aspirante a la nominación demócrata aparece abrazado con el senador progresista Bernie Sanders.

Joe Biden has promised to be «the most progressive» president in American history.

Hispanics know EXACTLY what that would mean. #LatinosForTrump pic.twitter.com/MxYFTo9Llf

— Equipo Trump – Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) August 3, 2020