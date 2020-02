Trino Mora habló sobre su estado de salud

En entrevista para el programa de radio de la periodista Shirley Vargany, el cantante Trino Mora habló sobre su estado actual de salud.

Durante el encuentro, el intérprete precisó que sufrió tres microinfartos en el cerebro por ejercitarse sin comer. Sin embargo, dejó por sentado que ya se recuperó por completo gracias a un tratamiento bien específico.

Asimismo, el artista no perdió el chance y aclaró los rumores que apuntaban a que había caído en la indigencia hace varios meses. «Es gente que te desea mucho mal y no haya cómo hacerlo. Como uno es una persona pública empiezan a emitir una serie de conceptos que no existen. Yo espero que todo se aclare, sino no estuviera aquí contigo”.

«Hay personas que no tienen nada que hacer, quieren perjudicarte de forma gratuita. Son bien malagradecidos porque a muchos les tendí la mano», continuó.

En el acercamiento también se abordó el tema de la casa de Trino, pues mucho se comentó sobre los supuestos problemas económicos que este tenía.

«La casa se vendió normal. Se repartió la herencia entre mi hermano, todo normal. El dinero se repartió equitativamente», dijo.

Seguidamente, reveló que hoy en día vive en Ocumare del Tuy, estado Miranda. «Estoy de vez en cuando en el ancianato también para continuar con mi tratamiento», agregó.

Al ser cuestionado sobre cómo lo han tratado estos últimos años, apuntó: «Me he encontrado conmigo mismo para meditar, pensar y rezar. Ya hago metafísica siempre para encontrarme conmigo, es muy divino(…) En mi búsqueda siempre está Dios, él para mí es energía», cita Revista Ronda.

Cactus24 (07-02-2020)