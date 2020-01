Esta semana se hacía público un video que mostraba el lado más humano del Papa Francisco. Su gesto regañando a una seguidora por no soltarle la mano demostraba que él también pierde la paciencia como el resto de los mortales.

Esta reacción ha sido normalizada por muchos pero muy criticada por otros. Hasta tal punto que se ha vuelto a recordar un video del Pontífice que se hizo viral a comienzos de año cuando durante un besamanos reaccionó de una forma algo cuestionable para muchos.

Aunque sonriente y amable como siempre, su gesto de retirar la mano tan bruscamente acaparó los titulares de todos los periódicos internacionales.

Pope Francis really doesn’t want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass … pic.twitter.com/CZUO8ppNfo

— Catholic Sat (@CatholicSat) March 25, 2019