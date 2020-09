Tom Cruise podría ser Iron Man en «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»

Marvel Studios está considerando una serie de interesantes cameos que incluirían a Tom Cruise en el papel de Iron Man, según reporte de Daniel Richtman experto en el tema.

Según el experto ya está maquinando quién podría darle rostro a Iron Man en la próxima cinta de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y se trata nada más y nada menos que es Tom Cruise, según él dará vida al Hombre del Hierro en ese multiverso.

El cameo resultaría interesante para alimentar la trama de los multiversos y abrir las posibilidades a otras historias e incluso el regreso de otros queridos superhéroes como el Capitán América de Chris Evans.

Por ahora Tom Cruise es un nombre en la lista, pero tomando en cuenta que el actor estuvo vinculando a Iron Man durante años, según otros medios el protagonista de la franquicia de Misión Imposible estuvo a punto interpretar al multimillonario Tonny Stark.

Aún Disney y Marvel no ha confirmado la veracidad de está información de Richtman, lo que si es cierto y asertivo que Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa programada para el 22 de marzo de 2022, aunque habrá que esperar a los cambios que surjan en los siguientes meses.

Cactus24 (21-09-2020)