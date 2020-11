Todo listo para el uso de los cajeros que dispensarán dólares

Los venezolanos tendrán a su disposición cajeros que dispensarán dólares a partir del próximo 7 de noviembre, Los mismos estarán ubicados en las tiendas Ivoo de Caracas, Valencia y Barquisimeto, estos ATM (o Cajeros automáticos) llegan al país como una opción para facilitar el acceso es divisas por parte de la ciudadanía, de manera segura y con el respaldo de AKB Fintech.

Si bien es cierto que los ATM se divisan como una interesante opción para conseguir dólares, también es verdad que son muchas las dudas que se han levantado respecto a su usabilidad y seguridad.

Usabilidad

Lo primero que los usuarios deben tener en cuenta es que sólo lo pueden usar aquellas personas que tengan una cuenta en MIA, la billetera digital de de AKB.

Para retirar el efectivo de estos ATM es necesario gestionar una «tarjeta electrónica», cuyo código será el que permita procesar la transacción.

Las tarjetas son transferibles. Es posible gestionar una tarjeta y enviársela a un familiar o conocido, para que éste la use cuando él lo desee.

Las tarjetas para sacar el efectivo no vencen; sin embargo, son de uso único.

Se podrá retirar desde $20 a $200 de forma diaria.

El dinero proviene de las tiendas en donde están ubicados los cajeros, así que es segura su procedencia.

Aun cuando este servicio facilitará la obtención de la divisa estadounidense, asalta los temores por la inseguridad reinante en el país.

Recomendaciones:

1.- No cuente que va a sacar dinero.

2,- No comparta los datos de su tarjeta virtual de retiro.

3.- Si necesita alguna orientación, pregunte previamente en el servicio de atención al cliente de AKB Fintech directamente.

4.- En el establecimiento no hable con desconocidos sobre la transacción que acaba de realizar.

5.- Para ubicar en qué lugar del local está el cajero, de una vuelta por el establecimiento para encontrarlo tranquilamente.

6.- En caso de sacar grandes cantidades no guarde el dinero en el mismo lugar. Una técnica que algunos clasifican como «dato de los abuelos» es separar y repartirlo entre bolsillos, carteras, billetera, etc.

7.- Ser prudente.

Cactus24/02-11-2020