Todd Phillips ya piensa en un Batman para su Joker

Desde el principio, tanto Todd Phillips como Joaquin Phoenix hablaron de ‘Joker’ como una película única, aislada y concluyente. No obstante, si el epílogo final parecía dejar la puerta abierta a una continuación, su enorme éxito en taquilla y su gran reconocimiento, apuntan a lo contrario. Conforme ‘Joker’ iba batiendo un récord tras otro para una película de calificación R, las preguntas iban cayendo y las respuestas de Phillips hace ya tiempo que no son tan absolutas. Desde el pasado noviembre sabemos que la secuela de ‘Joker’ ya se está gestando. No obstante, no hay noticias de que este pequeño y oscuro universo vaya a unirse con el resto de DC.

Blom

Aunque en la película aparece el pequeño Bruce Wayne, con Matt Reeves y Robert Pattinson creando todo un Batman por su cuenta, nada apuntaba a que la supuesta ‘Joker 2’ vaya a incluir al hombre murciélago. Pero Phillips, que durante todo este proceso ha ido soltando información poco a poco, acaba de hablar con Variety sobre cómo sería el Batman de su Joker. Habla, claro, hipotéticamente. Pero solo que esté pensando en ello ya significa que nos encontramos más cerca de verlo hecho realidad que antes, según detalla la información de Fotograma.

Es una bella Gotham. Lo que me gustaría que alguien hiciera es el Batman de esta Gotham. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Lo interesante de la inclusión de Batman en nuestra película era “¿Qué clase de Batman crearía esta Gotham?” Eso es todo lo que quiero decir con ello.

Quizás Matt Reeves se lo debería tomar como una indirecta mientras crea su ‘The Batman’. Quizás, también, alguien convenza del todo a Phillips y a Phoenix para volver de nuevo y DC saque de su catálogo un enemigo relevante. Aunque, si lo pensamos bien, en la Gotham de Phillips y al Arthur de Phoenix con la sociedad en general les basta.

Cactus24 (04-01-2020)