El presidente del partido colombiano Comunes, Rodrigo Londoño, desmintió la mañana de este lunes 5 de abril la denuncia efectuada por la ONG Fundaredes sobre la supuesta reunión que sostuvo con la disidencia de las FARC que opera en el estado Apure.

«Ante las afirmaciones tendenciosas, dañinas y hasta criminales, de que yo me he reunido en Venezuela con sectores que se apartaron del Acuerdo de Paz les digo que eso es un hecho inverosímil. Primer porque no hay absolutamente nada que identifique con ellos, y segundo, porque no soy pendejo. Yo conozco la inteligencia militar. Sé de sus capacidades.

Que no lo hagan en función de matar unas bandas criminales que están asediando líderes sociales es otra cosa, pero con la inteligencia colombiana no se puede jugar”, aseguró Timochenko a través de un video divulgado en su cuenta de Twitter.

Cactus24 (06-04-2021)