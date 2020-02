João filmó la última transmisión en vivo de su vida en una tarde de verano hace un año. Tenía 19 años y vivía en Curitiba, la capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil. El día anterior, João emitió una advertencia ominosa a sus fanáticos de que había estado planeando una actuación especial.

Con los ojos pegados a las pantallas de sus teléfonos celulares, unas 280 personas vieron al joven vlogger suicidarse en vivo en TikTok, la cuarta aplicación más descargada del mundo el año pasado. Eran las 3:23 pm del 21 de febrero de 2019. El video, con 497 comentarios y 15 quejas, permaneció en vivo durante más de una hora y media, simplemente mostrando el cuerpo de João. (The Intercept está usando un seudónimo para João para proteger la privacidad de su familia).

Los funcionarios de TikTok, que ha visto un ascenso meteórico entre un mar de aplicaciones telefónicas, solo se dieron cuenta del suicidio a las 5 de la tarde. La compañía inmediatamente comenzó a poner en marcha una estrategia de relaciones públicas para garantizar que lo ocurrido nunca saliera en los titulares.

TikTok actuó rápidamente, no para alertar a las autoridades o la familia del joven, sino para evitar manchar la imagen de la compañía señala la información The Intercept.

Entre las 5 p. M. Y las 7:56 p. M., La oficina de TikTok en Brasil comenzó a tomar medidas para minimizar el impacto que cualquier noticia potencial tendría en la prensa. La compañía esperó casi tres horas después de enterarse del suicidio antes de comunicarse con la policía. En lugar de alertar a las autoridades de inmediato, la compañía preparó un comunicado de prensa, que nunca publicó por su propia voluntad, sin asumir la responsabilidad por fallas en los mecanismos de moderación que dejaron la transmisión en vivo en línea durante más de una hora. Los funcionarios dentro de TikTok emitieron órdenes internas para garantizar que la historia no se volviera «viral» y dijeron que su oficina local debería monitorear a TikTok y otras plataformas de redes sociales para ver si la historia salió a la luz públicamente.

Los detalles de los movimientos fueron revelados a The Intercept Brasil por un ex empleado de las oficinas brasileñas de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. La fuente también le proporcionó a The Intercept un documento interno que detallaba la gestión de la crisis por parte de la compañía, incluida una cronología granular de lo sucedido. La cuenta de los eventos a continuación se extrae del memorando de la compañía y las entrevistas con la fuente.

Según la fuente y el documento, el día en que João se suicidó, la oficina de ByteDance tomó medidas, no para alertar a las autoridades o la familia del joven, sino para evitar que el incidente empañe la imagen de la compañía.

Suicidio en aplicaciones sociales

João no es la primera persona en mostrar su propia muerte en TikTok, aunque fue el primer caso conocido de un individuo que lo transmitió en vivo en la aplicación. En India, un país con una de las mayores bases de usuarios de TikTok, se han producido al menos otros dos suicidios en la aplicación. Un juez indio incluso bloqueó la plataforma de redes sociales temporalmente, pero la decisión finalmente fue revocada, señala el mismo diario.

Las redes sociales como Facebook y Twitter tienen estrategias establecidas para lidiar con contenido sensible como los suicidios. Esos dos sitios tienen asociaciones con instituciones especializadas en la prevención del suicidio, como el National Suicide Prevention Lifeline . Además de los sistemas de soporte para usuarios y los filtros de inteligencia artificial que detectan el contenido para su eliminación, estas plataformas también tienen equipos que se centran en optimizar el contacto y la colaboración con las autoridades locales, algo que TikTok no pudo hacer en el caso de João.

Si bien las compañías no tienen la obligación legal de lidiar con contenido ofensivo o problemático, muchas compañías toman algunas precauciones para eliminar este contenido de sus plataformas. «Los competidores tienen indicadores mucho más precisos de situaciones sensibles de lo que parece tener TikTok», dijo Thiago Tavares, presidente de SaferNet Brasil, una organización que trabaja en la protección del usuario y la defensa de los derechos humanos en Internet. Tavares agregó que TikTok no demostró las mejores prácticas en su intento de asegurarse de que la historia no explotara.

Cactus24 (07-02-2020)