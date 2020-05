«The New Mutants» estrenará en cines el 28 de agosto de 2020

Tras un largo camino la cinta por fin podría llegar a cartelera. Disney designo el 28 de agosto de este añoa como la fecha de estreno en los cines.

Blom

The New Mutants se estrenaría el 13 de abril del 2018, sin embargo se retrasó la fecha en dos ocasiones: primero al 22 de febrero del 2019 y después al 2 de agosto de ese mismo año.

La cinta producida por 20th Century Studios no encontraba lugar en el nuevo esquema de Disney. Desde que se cancelaron actividades en los cines muchos estudios tuvieron que retrasar los lanzamientos de sus películas, incluso títulos blockbusters. Disney así lo hizo semanas atrás, sin embargo, The New Mutants no figuró en el nuevo calendario.

Aunque Disney ha asignado esa fecha de estreno, no debemos olvidar que queda a reserva de la cantidad de cines que estén en funcionamiento para esos días. Sobre todo en ciudades grandes que tengan que extender su cuarentena y actividades no esenciales. De cualquier forma los fanáticos que esperan The New Mutants ya tienen, por fin, una certeza luego de tantos vaivenes.