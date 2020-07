«The Falcon and the Winter Soldier» se estrenará en el 2021

La serie de Disney Plus «The Falcon and the Winter Soldier», que estaba prevista de ser estrenada en agosto de este año ya no se podrá realizar.

Marvel Studios tenía un gran calendario este año para sus producciones que darían el banderazo a la tan esperada cuarta fase de su MCU. Sin embargo, el virus que nos ha tenido recluidos durante más de dos meses ha hecho que los planes de la compañía se vengan abajo en muchas .

Las grabaciones de la protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan se pausaron en Praga en el mes de marzo, y aunque en este mes de julio algunas producciones han encontrado la manera de seguir los lineamientos de sanidad para avanzar, es poco probable que en menos de un mes Falcon y the Winter Soldier quede lista en cuanto a producción y posproducción para ser estrenada en la plataforma Disney Plus el próximo año, en el 2021.

Mientras, esperaremos que pase la pandemia y se levante la cuarentena antes del mes de noviembre para el el estreno de Black Widow protagonizada por Scarlett Johansson que dará inicio la fase 4 de Marvel.

Cactus24 (17-07-2020)