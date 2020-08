Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019, publicó un video en su cuenta en Instagram en el reveló impactantes detalles sobre lo que supuestamente vivió en manos de la Organización Miss Venezuela tras ser coronada como la mujer más bella del país.

Olvino denunció que fue víctima de malos tratos y abusos que la llevaron a sufrir una depresión.

“Fueron días muy duros para mí: tenía la presión del público, las críticas en redes sociales y luego llegaba a la Quinta Miss Venezuela era lo mismo. Me esforcé muchísimo por sacar fuerzas y dar lo mejor de mí porque no quería que destruyeran mi sueño, pero aunque me esforcé, estuve deprimida trabajando en un ambiente laboral insano, donde reinaba la desorganizaciòn, la improvisación, la limitación de recursos, la poca empatía con la situación particular de cada reina, la lucha de poderes, la discriminación y la indiferencia”, dijo.

La reina de belleza contó además que sufrió un percance de salud como consecuencia de las operaciones tardías a las que se sometió.

“Estuve más de un mes sin hacer absolutamente nada después de mi coronación (…) el 4 de septiembre me realizaron las operaciones que realizaron convenientes para mejorar mi imagen y automáticamente después, cuando yo tenía que cuidar de mi salud, decidieron empezar entonces con mi preparación, con las clases y con las sesiones de fotos, por la desorganización muchísimas veces estas pautas se alargaron mucho más de lo estipulado, lo que me generó un desgarro en mi seno derecho que me provocaba dolor, más angustia, más ansiedad y que solo intensificó mi depresión. Mientras los doctores me aconsejaban guardar reposo, las exigencias en la quinta aumentaban como nunca antes habían estado. Pude haber adelantado todo eso en el mes que estuve haciendo prácticamente nada, pero ellas decidieron comprometer mi salud física y mental”, contó.

Sobre su participación en el Miss Universo, también señaló que fueron días duros.

“Entre la competencia, la presión que significa representar a Venezuela, estar perfecta, la depresión que estaba viviendo a escondidas, todas las inseguridades que ya sentía, hicieron que mi salud mental, pero sobre todo mi salud física, se viera afectada durante el concurso. Estuve 10 días enferma, me quedé cuatro días afónica durante el Miss Universo, aún así me esforcé por dar lo mejor de mí para dejar el nombre de Venezuela en alto”, sentenció.

La miss aseguró que fue “desplazada” por el actual comité de la belleza y que soportó críticas destructivas que no venían “con ningún tipo de tacto”.

“Lamento decirles que esto es ser Miss Venezuela: es recibir maltratos y abusos en un ambiente en el que todas estas actitudes están normalizadas, un ambiente en donde te hacen creer que te mereces todo eso, y no, ninguna mujer se merece eso. Quiero marcar un precedente en la historia del Miss Venezuela”, finalizó.

Este vídeo he tenido ganas de hacerlo desde que regresé del miss universo, pero todos me aconsejaban que no, luego pensaba publicarlo después de entregar la corona y que culminaran mis compromisos contractuales con la organización, pero dada las circunstancias, en vista de que continuaban los comentarios, las dudas y las especulaciones sobre mi participación decidí tomar el riesgo y hablar ahora. Pero quiero que sepan que siempre estuvo entre mis planes contarle al público venezolano mi versión de los hechos.

Seguiré siendo Miss Venezuela 2019, con estas acciones reafirmo mi título y mi compromiso con Venezuela y las mujeres que participan y sueñan serlo en un futuro. Mas información en mis redes sociales #SerValienteEsMiVictoria .

Anunció también que decidió emprender con la iniciativa “Ser valiente es mi victoria’, una campaña para que mujeres que hayan sido víctimas de maltrato en certámenes de belleza, hogares, espacios laborales o académicos “enfrenten ese miedo, escriban su mensaje, graben su mensaje, porque más importante que un título o una corona, es ser honestas con nosotras mismas”. /Farandi.

Cactus24 (02-08-2020)