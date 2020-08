Tema del coronavirus será incluido en series de televisión en sus nuevas temporadas

La actual pandemia que se está viviendo en todo el mundo ha cambiado el destino de la industria televisiva y cinematográfica.

Blom

Muchas producciones se hanvisto obligadas a parar los rodajes y algunas lo están comenzando a hacer muy poco a poco.

Algunos de los ‘showrunners’ de las principales ficciones del momento ya han confirmado que la COVID-19 será una protagonista más en la trama de los nuevos episodios.

Anatomía de Grey, Estación 13, segunda temporada de New Amsterdam, You, Una para todas, Brooklyn Nine-Nine, The Resident y la temporada 5 de This Is Us, son las series de TV que abordará sobre el Covid-19.

Cactus24 (17-08-2020)