El elenco está completado por Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Michael Shannon y Timothy Olyphant.

De esta manera, Taylor Swift suma otra participación en Hollywood, en donde pudimos verla en el fallido musical “Cats” y en las películas “Valentine’s Day”, junto a Taylor Lautner, y “The Giver”, con Meryl Streep.

Cabe destacar que la blonda también estrenó su propio documental y dirigió el videoclip de su canción “The Man”.

Según The Hollywood Reporter, medio que confirmó la noticia, el guion del film todavía no salió a la luz y todavía no hay fecha para iniciar su rodaje.

Al parecer, Taylor Swift planea seguir con su increíble año laboral, en el que presentó dos discos elegiados por la crítica y por sus fanáticos: Folklore y Evermore.

Según explicó la artista, la pandemia fue un momento en el que dejó fluir su creatividad artística. “No puedo dejar de escribir canciones”, había comentado en una entrevista sobre el lanzamiento de sus discos.

Cactus24/02-06-2021