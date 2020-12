El Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ratificó este lunes su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó en su lucha para rescatar la democracia de Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, Tajani respaldó la iniciativa de Guaidó de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro y establecer una salida del oficialismo del poder.

«Máximo apoyo a la iniciativa de @jguaido defender los derechos humanos en #Venezuela Estaré al lado de todos los diputados y embajadores en el exilio para una ofensiva diplomática capaz de detener la barbarie del gobierno de Maduro», expresó Tajani.

Massimo sostegno all’iniziativa di @jguaido per difendere i diritti umani in #Venezuela. Sarò al fianco di tutti i deputati e gli ambasciatori in esilio per un offensiva diplomatica in grado di fermare le barbarie del regime di Maduro. https://t.co/MFYe0kvHqk

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 28, 2020