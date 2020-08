Suegra encontró a su nuera con otro hombre en un motel a días de su boda y los grabó

Una mujer decidió seguir a su nuera hasta un motel donde la descubrió con otro hombre que no era su hijo.

La señora grabó el escenario donde se logra observar a un hombre desnudo y acostado con la nuera.

Blom

El hecho sucedió en Ecuador y al parecer el hijo de la mujer estaba a punto de contraer matrimonio con la aparente infiel.

Al encontrarla con el hombre, la suegra le dijo: “Te juro que te me has caído del pedestal Karina, te me has caído del pedestal, ¿qué hacías con este señor aquí? ¿dime qué hacías? ¿engañando a mi hijo?”. La mujer dijo que solo fueron a platicar.

“Karina, te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tú hagas esto, definitivamente, qué vergüenza; tú llegaste a nuestra casa y te hemos apoyado, esto es una pesadilla”, se escucha a la suegra reclamarle.

Para mala suerte de la joven, el video no quedó en familia y fue difundido en las redes sociales, donde los internautas expresaron su rechazo por la actitud de la mujer.

Cactus24/21-08-2020