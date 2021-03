La canciller sueca, Ann Linde, sostuvo una llamada con el líder opositor, Juan Guaidó, a quien reafirmó el compromiso de su país con brindar ayuda para atender la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y su respaldo al retorno de la democracia.

“Hoy hablé con Juan Guaidó y reafirmó el compromiso de Suecia con la ayuda humanitaria y el apoyo a todos los actores que trabajan por un retorno pacífico a la democracia en Venezuela. La persecución de opositores políticos por parte del régimen es inaceptable“, expresó la ministra de Relaciones Exteriores.

Today I spoke with @jguaido and reaffirmed Sweden’s commitment to humanitarian relief and support to all actors working for a peaceful return to democracy in #Venezuela. The regime’s persecution of political opponents is unacceptable.

