La subsecretaria interina en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, condenó la “persecución del régimen de Nicolás Maduro a las ONG”.

La denuncia la dio a conocer por medio de su cuenta en Twitter. Chung detalló que este “acoso por parte del régimen de Maduro dificulta que la ayuda humanitaria llegue a los más necesitados a través de las ONG”.

“Al reprimir estas organizaciones, se impide que los recursos lleguen a los que sufren cada día la crisis económica, política y social provocada por Maduro”, dijo.

We condemn Maduro’s persistent harassment of NGOs, which threatens the delivery of assistance to suffering Venezuelans.

Venezuelans deserve free and fair elections, not a dictator that interferes with aid to his own people to stay in power.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) February 9, 2021