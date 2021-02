Spider-Man 3: Tom Holland decepciona a millones de fans

Spider-Man 3 se prepara para ver la luz en diciembre, mientras avanza en un rodaje ultra secreto. La película ya generó muchas expectativas porque forma parte de la Fase Cuatro de Marvel y la posibilidad de un multiverso estaba más que latente. Después de mucha incertidumbre, Tom Holland se refirió al respecto, pero tiró una bomba inesperada: la cinta no tendrá las participaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿Qué se sabe del proyecto?

Es de recordar que, Maguire protagonizó la primera trilogía en solitario sobre el personaje, la cual fue dirigida por Sam Raimi; mientras que Garfield estuvo en ‘El Sorprendente Hombre Araña’ (2012) y ‘El sorprendente hombre araña 2: La amenaza de Electro’ (2014).

Blom

«No, no aparecerán en esta película (…) A menos que me hayan ocultado la información más enorme, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo», expresó Holland para Esquire.

Por otro lado, medios internacionales dan fe de la incorporación en el elenco del actor Alfred Molina, quien volvería a ponerse los tentáculos del ‘Doctor Octopus’ después de haberlo encarnado en ‘Spider-Man 2’, estrenada en el año 2004.

A su vez, han informado que Jamie Foxx volvería a dar vida a ‘Electro’ tras haberlo hecho en ‘El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro’.

Solo queda esperar que con el tiempo se desmienta o se confirme esta información.

Y, no sobra decir que, Tom Holland ha interpretado con éxito al héroe de Marvel tanto en las películas ‘Spider-Man: De regreso a casa’ (2017) y ‘Spider-Man: Lejos de casa’ (2019) como en Avengers: Infinity War’ (2018) y ‘Avengers: Endgame’ (2019).

Estas dos últimas películas de ‘Spider – Man’ también han contado con la participación de Zendaya.

Cactus24/10-02-2021