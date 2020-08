«Space Jam: A New Legacy» se revela el primer vistazo del nuevo jersey de Tune Squad

Han pasado casi 25 años desde el estreno de Space Jam: El Juego del Siglo, cinta que juntó los mundos de la animación y el baloncesto de primer nivel, con una aventura protagonizada por la estrella de los Chicago Bulls, Michael Jordan y los carismáticos e icónicos personajes de los Looney Tunes.

Ahora llega a las salas de cine, la segunda parte llegará para emocionar a los fans y revivir viejos tiempos. Space Jam: A New Legacy es el nombre de esta nueva cinta, en la que los Looney Tunes ya no podrán contar con el apoyo de Jordan para salir victoriosos de otro partido en la duela, sin embargo, reclutaron a otra gran estrella de la NBA, LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers.

El cofundador y productor de SpringHill Entertainment, Maverick Carter, usó Twitter para revelar el primer avance de esta próxima película y con esto el vistazo al nuevo jersey de Tune Squad.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020