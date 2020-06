En Irlanda, un bebé sorprendió a los médicos y a su propia madre cuando, estando aún dentro del vientre, ya contaba con una gruesa y negra cabellera que a las 34 semana de gestación era visible en las ecografías, aseguran medios locales.

Antes de ver las imágenes de ultrasonido, Alexandra Jechorek, de 21 años, creía que todos los bebés nacían calvos, al igual que su hijo mayor, Kadin. Y en el momento del parto —en junio de 2019— tanto ella como el personal de salud que la asistía quedaron desconcertados con la cantidad de cabello de Maya, ya que la niña había nacido con una melena que le cubría las orejas y casi le llegaba hasta el cuello. Su espesor y dureza también resultaron inusuales.

«Las enfermeras y los médicos se volvieron hacia mí y me dijeron que nunca habían visto a un bebé con tanto pelo en todo el tiempo que llevaban trabajando en el hospital», asegura Alexandra.



