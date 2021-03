En medio de cada historia de una pandemia, está la de la cantante Soledad Bravo, su esposo Antonio Sánchez y su hija Ana Sol Sánchez Bravo, quien narra cómo superan paso a paso la terrible covid 19, con la ayuda de muchas personas y organizaciones que demuestran solidaridad.

Ana Sol, dijo a Román Lozinski en una entrevista: “Estamos atacando el bichito. Parece que esto es un proceso muy lento, mami va bien porque está colaborando mucho, sabes que hay que transformar y cambiar muchas cosas para aceptar y colaborar para poder salir de esto. Es muy fuerte con respecto a la parte respiratoria y bueno, en eso estamos, tenemos un equipo de médicos que nos está ayudando muy bueno”.

La joven que, aunque también padece coronavirus ha cuidado a sus padres en su residencia, se muestra con fuerza y fe, agradecida por las muestras de solidaridad de los venezolanos con su mamá y en especial al respaldo que ofreció la Fundación Frigilux, dirigida por el empresario Yasser Daga, quienes han ayudado a muchas personas en Venezuela, según indicó.

“Quería decirte que gracias a todos ustedes vamos a salir de esto. Hay una fundación que se acercó a nosotros y también nos va a apoyar, una fundación que se llama Frigilux. Ellos se acercaron a mi casa el segundo día, directamente llegaron aquí y me pidieron por favor que si los recibía y me plantearon ayudar en lo que fuera y yo. Estoy bastante agradecida por todo el apoyo que le están dando a mi mamá Soledad y a todos nosotros, porque además nos van a vigilar a toda la familia, hoy me van a llevar a hacer unos exámenes. Estamos controlándolo todo gracias a Dios”, narró la joven con humildad.

Shirley Varnagy también conversó con Ana Sol, y la joven le contó que este difícil momento lo están superando con “muchísimo amor” y que aunque es un proceso “muy lento” han sentido el soporte de “gente que se acuerda de ella que hasta colaboró con tan poquito dinero, un gesto muy bello”.

En la conversación Ana le mencionó a Varnagy : “Quería decirte que estamos apoyados por una fundación, yo todavía no pude estudiar anoche, me quedé dormida porque quería indagar un poco en ellos, porque ellos, me contaban los amigos que se acercaron a mi casa para proponerme la ayuda también para mi mamá y ellos han ayudado desde hace cinco años a gente aquí, por ejemplo a este niño que lo agredieron en los ojos, ellos han estado ayudando a mucha gente desde hace cinco años. Ellos también quieren ayudar a mi mamá y cuento con el respaldo de la Fundación Frigilux, que quería mencionarlos porque es importante que se sepa que también existe esta forma”.

“Gracias a la Vida” y una antología desde el alma son las melodías que permitieron que Soledad entrara en el corazón de todos los países del mundo, hoy ese cariño se ve reflejado en los aportes que ha recibido la familia de esta intérprete de tonadas, una digna representante cultural con arraigo de los valores en el país.

Zayrca Flores N./ Nota de prensa.

Cactus24 (26/03/2021).