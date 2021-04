El periodista y locutor venezolano, Jorge Olavarrieta, entrevistó recientemente a la única pariente con vida del doctor José Gregorio Hernández, quien está próximo a convertirse en beato.

Se trata de la señora Josefina Hernández de Bluntzer, la única familiar viviente del Dr. José Gregorio Hernández y quien en este encuentro aseguró que no ha recibido ningún llamado concerniente al proceso de beatificación de su tío y mucho menos ha sido invitada a la ceremonia que se celebrará este viernes 30 de abril de 2021 en el colegio La Salle.

“No me han invitado, en realidad es como si no existiera. Nadie me ha contactado ni siquiera para decirme lo que está pasando, me siento bastante molesta porque después de todo soy la única sobrina real que queda”, expresó la señora Josefina en conversación con el periodista Luis Olavarrieta.

Proseguida la charla virtual, la señora Hernández reiteró su condición: ‘’Soy la única sobrina real que queda y a mí nadie me ha invitado a nada”./ GossipVzla

CACTUS24 26-04-21