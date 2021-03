Dios le dio otra oportunidad a Edwin Tumiri, quien fue uno de los seis sobrevivientes de la tragedia del avión del Chapecoense en el que fallecieron 71 personas.

La historia personal de este ex empleado de la empresa aérea LaMia dirá que este martes 2 de marzo el milagro volvió a aparecer en su vida al salir casi sin lesiones luego que el bus en el que viajaba cayera por un barranco de 150 metros y en el que perecieron 21 personas. Este hecho ocurrió en Bolivia.

Algunos testimonios en el lugar de los hechos apuntan contra el conductor, mientras que otros destacan que la carretera estaba mojada por la llovizna que caí en esos momentos. Lo cierto es que Tumiri volvió a tener una oportunidad en su vida.

La Policía investiga las causas del accidente, el más grave de 2021, y no descarta que aumente la cifra de fallecidos, en el que hay 13 heridos de distintas consideraciones, reseña el diario Marca de Colombia.

«Otra vez, no lo puedo creer»

«El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí de cuatro pies, me senté, mi rodilla estaba herida y dije: ‘Otra vez, no lo puedo creer’. Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven arriba», especificó Edwin al diario Los Tiempos.

La alegría de la hermana

Según el informe médico, Tumiri tiene lesiones en las rodillas y raspaduras en la espalda y quedó ingresado en la noche del martes en un hospital en observación.

Cuando sufrió el accidente en Colombia, Tumiri salió del avión destrozado casi sin lesiones de gravedad y sólo pasó unos pocos días ingresado en un nosocomio.