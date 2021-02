Kimberlin Daniela Riveros Rivas es venezolana de las buenas “gochas” de San Cristóbal. Jamás imaginó que se iría del país y mucho menos que viviría del nado sincronizado o artístico, pues ella es graduada de Licenciada en Enfermería de la Universidad de Los Andes y de profesora en Educación Física de la Upel.

Confiesa a “Venezolanos que Inspiran” de Cactus24 Noticias que afortunadamente durante los 10 años en que aprendió a nadar y en los que cada día asistía a las prácticas, estuvo de la mano de las grandes en esta disciplina y que formaron parte de la Selección Venezuela como lo son Johana Montenegro y Mónica Maldonado.

Esta joven venezolana llegó hace ya cuatro años a la nación cafetera en compañía de su esposo Rubén Ojeda, Fisioterapista especialista en el área respiratoria, quien actualmente demuestra su profesionalidad, interés y solidaridad en Bogotá atendiendo a pacientes con Covid-19.

Kimberly nos dice sonriente que a pesar de que por ahora su esposo no está radicado en Cúcuta, es él quien preside el Club Sincronorte y quien junto a ella emprendió la titánica tarea de fundar esta escuela una vez que se percataron de que esta singular disciplina de natación no existía en esta ciudad fronteriza de Colombia.

«Me sorprendí porque como en Venezuela para el momento había unos 9 estados con este tipo de natación yo pensé que aquí también. Cuando llegué tenían la natación convencional, waterpolo y saltos ornamentales (conocidos popularmente como clavados)», destaca.

Riveros nos dice que esa fue la oportunidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío “y decidí junto a mi esposo ver la parte positiva que nació no solo por la necesidad personal de generar recursos monetarios para subsistir, sino una obligación de aportar a la cultura colombiana desde mi conocimiento con mucho amor”, asegura.

«Si no hay nada sincronizado yo misma soy la que voy a enfrentar esto y a crear el Club para abrirme un espacio en el Norte de Santander».

-¿Esta iniciativa en algún momento te generó miedo por estar en un país que no es el tuyo?

___ Miedo no porque yo sé plenamente lo que es el nado sincronizado y entrené con las mejores;lo que sí me dio un poco de temor fue el público cucuteño porque todos sabemos que tienen su carácter fuerte y son un poco tradicionalistas; acostumbrados a lo que ya conocen y eso me generó expectativas, saber cómo recibirían esta nueva disciplina.

-¿Dónde tocaste puertas?

__Lo primero que hicimos fue visitar la Liga de Natación del Norte de Santander. Allí ofrecí mis servicios pero no me pusieron mucha atención. Poco a poco se dieron cuenta de todos mis conocimientos, leyeron mi hoja de vida y finalmente me dieron la oportunidad de comenzar con tres niñas y aunque no se generaban muchos ingresos lo importante fue demostrar qué sabía y así fue que logré convertirme en la primera y hasta ahora única entrenadora en esta disciplina contratada por la Liga.

Pero esta joven venezolana, que también es madre, nos explica que hoy día le dan impulso al Club Sincronorte desde el cual han logrado llenar de medallas a la selección colombiana del Norte de Santander.

“Somos un equipo de venezolanos y colombianos. De hecho cuando me pidieron agrandar la iniciativa les dije necesito personal. ‘No hay dinero’ me respondieron; pero igual necesito a alguien que me ayude, y así fue que se unió mi gran amiga, también venezolana, Alejandra Armas”, explica.

Kimberlin recuerda sus empleos en Venezuela como entrenadora de nado sincronizado y también como enfermera, ésta última profesión que ella “juraba” iba a ejercer para toda su vida.

«Sincronorte no solo soy yo, detrás de mí hay un gran equipo, además de mi esposo, y que han hecho posible este sueño y bajo este fuerte sol cucuteño han demostrado de qué están hechos. Nado Sincronizado sello Sincronorte en los Juegos Nacionales Colombia ha permitido cultivar un semillero de medallas, no solo en tierra santandereana sino en Cali, Miami y pare de contar», dice emocionada.

-¿Cuál es el mensaje que ofreces a los venezolanos en el mundo?

__Lo primero como venezolanos debemos entender es: que tenemos que apoyarnos. Por ejemplo, si un venezolano tiene un servicio o producto que ofrecer, cómprale, promociónalo en tus redes, ayúdalo; solo así juntos podremos salir adelante.

A Kimberlin Riveros puedes ubicarla en las redes sociales Facebook e Instagram como @sincronorte.

La conversación en video completa en mi canal de @YouTube Yasmín Velasco.

Cactus24 (07/02/2021).