Sin Carnet de la Patria no hay gasolina subsidiada en Punto Fijo

No hay cédula que valga. En las estaciones de servicio de Punto Fijo no basta con mostrar el documento que te avale la nacionalidad venezolana para acceder a la gasolina a precio subsidiado.

Para lograr el «preciado combustible» a Bs. 5.000, el usuario debe tener Carnet de la Patria o estar registrado en el Sistema Patria.

Antonio González, un conductor que había llegado desde la madrugada de este jueves a una estación de servicio en el casco central de la ciudad, expresó su molestia ante esta estrategia condicionada, la cual catalogó como «control social».

«Mi única identificación es la cédula. Es lo que me hace venezolano y me ampara de los derechos que el país me otorga», dijo González, uno de los usuarios que no pudo surtir su tanque.

Así como González, también hubo otro usuario que quedó rezagado: Orlando Pérez, un conductor de un Malibú que aunque tenía el Carnet de la Patria no aparecía registrado su número de teléfono en el sistema.

«Perdí más de seis horas en la cola y no pude echar gasolina. Tengo el Carnet pero al parecer debo completar algunos datos para poder pagar», comentó Pérez.

Esta situación fue repetitiva. Fueron varios los conductores que no pudieron echar gasolina. Algunos, se vieron obligados a llevar sus carros remolcados porque los tanques habían llegado al mínimo.

Aunado a esta situación, las colas en las estaciones no han disminuido, a pesar de haberse eliminado el llamado «pico y placa».

Son largas las horas que las personas que permanecen en las estaciones para lograr abastecerse, lo que a su vez genera otras molestias cuando a las 2:00 p.m. empiezan a cerrar las gasolineras y los conductores deben regresar a sus casas sin gasolina o finalmente acudir a las estaciones que venden la gasolina en divisas.

CACTUS24 09-07-20