Sharapova anuncia su retirada del tenis

La tenista rusa Maria Sharapova ha anunciado este miércoles su retirada como tenista profesional. A sus 32 años Sharapova ha confirmado esta noticia en una carta publicada en la revista Vanity Fair.

La tenista empieza la misiva de esta forma. «¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las pistas en las que has entrenado desde niña, del deporte que amas, que te trajo lágrimas y alegrías, en el que has encontrado una familia y en el que te han apoyado aficionados desde hace 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti».

En la carta Sharapova repasa cómo fueron sus inicios sobre las pistas de tenis «La primera vez que recuerdo haber visto una pista de tenis mi padre estaba jugando en ella. Tenía cuatro años en Sochi y era tan pequeña que mis piernas colgaban del banquillo y la raqueta que cogí era el doble de grande que yo. Con seis años viajé con mi padre a Florida. El mundo me pareció gigante. El avión, el aeropuerto, la gran extensión de América. Todo era enorme, al igual que el sacrificio de mis padres. Cuando empecé a jugar, mis rivales del otro lado de la rede eran más mayores, altas y fuertes. Los tenistas que veía en la tele me parecían inalcanzables e intocables. Pero poco a poco, con cada día de entrenamientos ese mundo místico me parecía más real. Empecé en pistas con líneas descoloridas para llegar a la arcilla y la hierba más hermosa y cuidada que tus pies puedan pisar. Pero nunca pensé que ganaría en los escenarios más grandes del deporte y en cada superficie».

La tenista rusa también tuvo un recuerdo esepcial de cada uno de los cinco Grand Slam que ha conseguido a lo largo de su carrera. «Wimbledon me parecía un gran lugar para empezar. Era una ingenua de 17 años que aún coleccionada cromos y no entendí la magnitud de mi victoria hasta años más tarde, y me enorgullezco de no haberlo hecho. El US Open me enseñó cómo superar las distracciones y la expectación. Si no podía superar la conmoción de Nueva York, el aeropuerto estaba cerca. El Open de Australia me llevó a un lugar que no conocía y donde llegué a tener muchísima confianza con algunas personas de la zona. No puedo explicarlo, pero es un gran lugar para estar. La arcilla de Roland Garros expuso todas mis debilidades, mi dificultad para moverme sobre tierra, y me obligó a superarlo para ganar dos veces. Eso estuvo bien».

Sharpova también refleja cómo las pistas le cambiaron su vida. «Las pistas revelaron mi verdadera esencia. Detrás de las sesiones de fotos y mis modelos para jugar al tenis, las canchas mostraron mis defectos, pusieron a prueba mi carácter, mi voluntad, la capacidad de canalizar mis emociones en un lugar donde trabajaban a mi favor en vez de en contra. Una de las claves de mi éxito fue que nunca miré atrás y nunca miré hacia delante»

El principio del fin de Sharapova tuvo lugar durante el pasado US Open a causa de sus molestias en el hombro. «Uno de los pensamientos de que el final se acercaba tuvo lugar en agosto en el pasado US Open. Detrás de las puertas, 30 minutos antes de salir a la pista, tuve que relajar mi hombro para poder jugar. Las lesiones en el hombro no son nuevas para mí y he tenido operaciones en 2008 y el año pasado además de varios meses de fisioterapia. Poder salir a pista ese día ya fue una victoria, cuando, por supuesto, debería haber sido el primer paso para la victoria. Comparto esto con vosotros no por lástima, sino para pintar mi nueva realidad: mi cuerpo se había convertido en una distracción»

Sharapova cuelga la raqueta después de haber sido una de las raquetas más importantes del circuito WTA en los últimos 20 años. En 2004 sorprendió a propios y extraños con su triunfo en Wimbledon con solo 17 años. Tras alcanzar el número 1 del ranking WTA en 2005, Sharapova sumaría otro grande en el US Open de 2006 y en el Open de Australia de 2008 para cerrar el ciclo de Grand Slam en Roland Garros en 2012, repitiendo título sobre la arcilla parisina en 2014.

Sin embargo, la carrera de Sharapova quedó ensombrecida en marzo de 2016, cuando se conoció que dio positivo por meldonium durante el Open de Australia de ese año y tuvo que cumplir 15 meses de sanción. Sharapova intentó regresar a su mejor nivel pero las lesiones le hicieron mella en los últimos años hasta provocar su retirada de las pistas.

Cactus24 26-02-20