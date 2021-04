Ante ello, la cantante escribió en su cuenta Twitter a varios mandatarios entre los que figuran el presidente de Francia,Emmanuel Macron y los jefes de Gobierno de Italia, Mario Draghi, y España, Pedro Sánchez, para solicitarles personalmente su ayuda en la labor humanitaria. De igual forma pidió a todos sus seguidores para que les escriban también con la misma petición.

“Estoy emocionada de unirme a ustedes en #VaxLive. Necesitamos su ayuda para poner fin a la pandemia de COVID-19 para todos, en todas partes. ¿Aceptará donar dólares o dosis para ayudar a todos a acceder a la vacuna?”, escribió Gómez al presidente de España.

Por lo que el mandatario español Pedro Sánchez respondió a las peticiones de la artista : “España está comprometida con el acceso equitativo y universal a las vacunas”.

Thank you! Your commitment will save lives around the world. @JacindaArdern can we count on your support too? You’ve helped New Zealand fight COVID-19 domestically. Now we need your help globally to ensure everyone can access the vaccine. #VaxLive https://t.co/ATlm6bsn73

— Selena Gomez (@selenagomez) April 25, 2021