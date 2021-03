Selena Gomez se sintió agradecida el jueves cuando saludó a su buena amiga Francia Raisa en Twitter por donarle un riñón.

La cantante de 28 años fue filmada para darle una serenata a su amiga después de que Francia compartiera una foto de la habitación del hospital de cuando donó un riñón a Selena en 2017.

Blom

La actriz Grown-ish de 32 años aprovechó la oportunidad para recordar a sus 209 mil seguidores sobre su sacrificio mientras ayudaba a crear conciencia sobre las enfermedades renales.

Ella escribió: “Si me has estado siguiendo por un tiempo, sabes que he mantenido mi proceso de donación de riñón bastante privado. Sin embargo, creo que he llegado a un punto en mi vida en el que me siento cómoda y confiada en hablando de mi experiencia y utilizando mi plataforma para crear conciencia sobre las diversas enfermedades renales que afectan a nuestra población “.

“Si bien no me afectó personalmente la enfermedad renal, he visto sus impactos de primera mano y quiero hacer mi parte para ayudar a educar a otros al respecto. Entonces, en honor al Día Mundial del Riñón, hablemos sobre el impacto de la enfermedad renal y cómo podemos trabajar para garantizar que las personas que padecen una enfermedad renal vivan bien”.

Un poco más tarde, Gomez usó su propia cuenta y se entusiasmó con la ayuda y el apoyo de su amiga.

Thank you for blessing me. I am forever grateful to you. https://t.co/qW5Xm7GJpY — Selena Gomez (@selenagomez) March 12, 2021

Cactus24/13-03-2021