Secuela de Salvados por la Campana ya tiene reparto oficial

La continuación de la mítica serie de finales de los ochenta y principios de los noventa ha reunido al elenco que dará sentido a la nueva historia. Así como lo leen.

De acuerdo con nueva información de Variety, NBCUniversal por fin ha terminado de buscar a los actores del reparto principal, hace algunos meses se anunció que la secuela es inminente y ya es momento de la verdad.

El citado medio, relata que Mario Lopez, Elizabeth Berkley y Mark-Paul Gosselaar, quienes interpretaron a A.C., Jessie y Zack en la serie original, regresarán para encantar a los fans con algunas apariciones especiales y desarrollándose como productores ejecutivos. Pero la novedad el día de hoy son los nombres de los adolescentes que darán sentido a la nueva historia. Haskiri Velazquez (The Birch, The 40-Year-Old Version), Mitchell Hoog (Richard Jewell, Harriet, Alycia Pascual-Pena (Moxie) y Belmont Cameli (Most Guys Are Losers, Empire), todos talentos muy jóvenes dispuestos a alcanzar el estrellato y a honrar el legado que les precede.

Variety, reseña que Haskiri será Daisy, una adolescente de segundo año, inteligente y muy emocionada ante el horizonte que su nueva vida en el Instituto Bayside le ofrece. Mitchell interpretará a Mac Morris, el guapo y encantador hijo de Zack Morris, quien llegó a ser gobernador. Alycia es Aisha, la mejor amiga de la protagonista, una chica realmente competitiva con gran afición a los deportes. Finalmente tenemos a Belmont, actor que se hará cargo de Jamie Spano, capitán del equipo de fútbol en el Instituto Bayside e hijo de Jessie. Estos actores completan el reparto juvenil que ya incluía a Josie Totah (Lexi, animadora de Bayside y chica popular) y John Michael Higgins (el director de Bayside High).

La continuación de Salvados por la Campana contará con el talento de Tracey Wigfield como guionista y productora ejecutiva. Wigfield obtuvo el premio Emmy en 2013 por su trabajo en 30 Rock, además, es creadora de la exitosa sit com, Great News. Sin lugar a dudas, la secuela tiene a un gran peso entre su equipo creativo y esperamos que el resultado sea excelente.

El argumento de la nueva Salvados por la Campana se desprende cuando el gobernador Zack Morris decide cerrar varias escuelas de bajos ingresos, provocando el descontento de la población y obligando a los estudiantes afectados a inscribirse en instituciones de alto rendimiento, justo aquí es cuando Daisy llega a la famosa escuela californiana. Ahora, los privilegiados estudiantes de Bayside tendrán la oportunidad de observar una nueva faceta de la realidad con la llegada de estudiantes algo diferentes a ellos.

Por el momento no existe una fecha de estreno oficial para la continuación de Salvados por la Campana pero se espera que Peacock, servicio de streaming de NBC, la estrene a finales de este año.

Cactus24 (28-01-2020)