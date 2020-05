El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo, notificó este miércoles al Congreso que la Administración Trump ya no considera a Hong Kong como autónomo de China continental, un paso que podría tener consecuencias de largo alcance para el estatus comercial especial que la antigua colonia británica tiene en relación a Washington.

Según un comunicado publicado por la agencia RT, el secretario estadounidense califica de “desastrosa” la decisión del máximo órgano legislativo de China, la Asamblea Popular Nacional, de “imponer de forma unilateral y arbitraria” la legislación de seguridad nacional en Hong Kong.

El secretario de Estado considera que es “solo la última de una serie de acciones que socavan fundamentalmente la autonomía y las libertades de Hong Kong, así como las propias promesas de China al pueblo de Hong Kong en virtud de la Declaración Conjunta sino-británica”, declaración que establece que el gobierno chino había decidido continuar con el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong.

En este sentido, Pompeo asegura que «ninguna persona razonable puede afirmar hoy en día que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía respecto de China, a tenor de los hechos sobre el terreno».

El diplomático señala que la decisión no le «satisface», ya que Hong Kong y «su gente dinámica, emprendedora y libre» han destacado por «florecer durante décadas como un bastión de la libertad». Sin embargo, Pompeo enfatiza que «una buena formulación de políticas requiere un reconocimiento de la realidad».

«Si bien EE.UU. alguna vez esperó que Hong Kong, libre y próspero, proporcionara un modelo para la China autoritaria, ahora está claro que China está modelando a Hong Kong», resaltó Pompeo.

Finalizó acotando que Washington “apoya al pueblo de esta región en su lucha contra la creciente negación por parte de Pekín de la autonomía que se les prometió”.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020