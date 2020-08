El pequeño Sebastián Mateo Parra Villamizar con tan solo tres meses de vida lucha su primera batalla contra el tiempo. Nació con niveles muy altos de bilirrubina y a los 20 días de su nacimiento empezó a convulsionar.

Tras dos meses de estudios y tratamiento para controlar sus espasmos, los médicos le diagnosticaron atrofia de la corteza cerebral del área frontal y hiperdensidad del lóbulo pálido que le dificulta su desarrollo motor. Requiere con urgencia 20 sesiones de fisioterapia, cada una con un costo de cinco dólares.

Blom

Paola Villamizar, madre del bebé, explica que por la enfermedad su hijo no logra sostener su cabeza y por ende su desarrollo motor propio para su edad no se ha completado. Con las sesiones de fisioterapias, si se le practican a tiempo, lograría a futuro la movilidad. “Antes de los seis meses debe sostener su cabeza”.

Por el COVID-19, las instituciones públicas paralizaron sus actividades y la familia tuvo que recurrir al sector privado. Cada sesión cuesta cinco dólares y los Villamizar no cuentan con los recursos para pagar. “Con las sesiones no acaba el tratamiento. La fisiatra me explicó que en ese tiempo me entrenará para que yo sea quien haga los ejercicios en casa, en la medida que logre movilidad”.

La madre de Sebastián aseguró que hicieron un esfuerzo para pagar las primeras consultas con el fisiatra, pero ya no tienen más recursos. Solicita la colaboración de todos los que deseen ayudar a su hijo.

Quien requiera más información puede comunicarse con ella al 0414-6827541 y el apoyo económico lo pueden hacer a través de la cuenta en el Banco Occidental de Descuento: 0116-0197-9500-2168-9903, a nombre de Saaver Parra, CI. 12.714.160.

“Agotamos las posibilidades, visitamos los hospitales en busca de fisioterapia y solo nos brindó esta opción esta fisiterapeuta. Pese a que es la más accesible para nosotros, ya no podemos pagar”.

CACTUS24 20-08-20