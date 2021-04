La familia del adolescente Riley K. Basford quedó consternada luego que el joven se suicidara al parecer luego de sufrir una ruda extorsión en las redes sociales.

Blom

Todo se desarrolló de modo vertiginoso, sin que la familia del joven se percatara, y por ello no les fue posible proveer el apoyo que habría podido salvarle la vida.

De acuerdo al relato del periódico Watertown Daily Times, Riley, de 15 años de edad y estudiante del segundo año de secundaria en la localidad de Postdam, estado de Nueva York, al parecer tuvo interacciones con un usuario o usuarios de Facebook y estableció una suerte de relación con una persona que asumió una identidad falsa.

Pero al parecer el adolescente le tenía confianza a esa persona, cuya identidad no ha sido especificada, y le envió fotografías. Por la magnitud que cobró la situación, es de suponer que se trataba de imágenes que colocaban a Riley en una posición comprometedora o que le provocaban vergüenza.

Entonces, el usuario de Facebook le habría exigido al chico 3,500 dólares a cambio de no revelar esas fotografías a sus familiares y en general en las redes sociales. Riley entró entonces en desesperación.

Según reportó el citado periódico, Riley no tenía ese dinero y apenas acababa de conseguir un empleo lavando platos en un restaurante local pero no había aún cobrado sus primeros cheques. Y, es de suponer, la naturaleza de esas fotos le habría resultado tan punzante o paralizante que no optó por buscar ayuda.

Tristemente, su decisión para tratar de escapar fue el suicidio.

Todo se precipitó de modo muy rápido. De acuerdo al Watertown Daily Times, Riley era una persona muy alegre y con gran sentido del humor, sus familiares al parecer no imaginaban que ante una situación difícil él pudiese entrar en un estado de desesperación tan grande que pensara en matarse.

Pero eso fue lo que sucedió.

La mañana del 30 de marzo, Riley y su madre, Mary Rodee, fueron al dentista para que comenzara un procedimiento de ponerle frenos dentales. Eran las 10:45 am y todo estaba bien. Pero al poco, hacia el mediodía, fue cuando al parecer el chico recibió la amenaza de que las fotos serían reveladas si él no entregaba los 3,500 dólares.

El adolescente entró en pánico. Su madre lo había dejado en casa de su padre Darren Basford, pero incluso allí sus familiares no se percataron de la tensión en la que Riley se encontraba, incluso les pareció que él estaba feliz. Pero el adolescente entró en un callejón sin salida y hacia las 2 de la tarde se suicidó.

Tras su muerte, la policía examinó el celular del chico y halló mensajes vinculados con la mencionada extorsión.

Rodee, desafortunadamente, no pudo salvar a su hijo pero se ha propuesto ahora contar su historia, honrar la vida del chico y ayudar a que tragedias como esta no se repitan. «El gobernador me escuchará decir el nombre de mi hijo, el presidente me escuchará decirlo. No me iré a la tumba sin honrar a Riley cada día de mi vida porque él no quería morir».

Y ella se desespera al pensar en lo vertiginoso que todo resultó: «empecé a llorar cuando pensé en los cuatro minutos de terrible pánico y dolor que mi bebé sintió al tomar esa decisión y en que a alguien allá afuera no le importa lo que le hicieron a él…».

El padre del chico incluso afirma que lo que le pasó a su hijo no fue un simple suicidio y dice que la manipulación que Riley sufrió le parece más un asesinato.

Ahora, ambos padres piden a otras familias que pongan atención a la actividad en redes sociales de sus hijos, pues existen peligros que los acechan.