Se reabre caso contra Guillermo del Toro por presunto plagio de La Forma del Agua

La Forma Del Agua fue una de las cintas más populares en 2017. Guillermo del Toro se llevó a casa los Óscar a Mejor Película y Mejor Director, conquistando la temporada de premios.

Pero no todo fue bueno para el director tapatío, pues una demanda se presentó a principios de 2018 por aparentemente plagiar «Let Me Hear Your Whisper» en español «Déjame escuchar tu susurro», obra que relata la historia de una mujer de limpieza, quien se entabla una amistad con un delfín al que decide salvar liberándolo en un río. Años después, el juez retoma el caso.

Blom

La demanda impuesta por David Zindel en 2018, quien guarda los derechos de la obra de su padre, Let Me Hear You Whisper, resonó por todo el mundo y se convirtió en un breve escándalo para el mexicano. En su momento se desestimó el caso, sin embargo, regresa con fuerza en vista de no se incluyó la opinión de especialistas externos en la demanda.

Ante la reapertura del caso, es probable que Zindel vuelva con armas mayores y un gran dolor de cabeza para el cineasta. Por su parte, Guillermo declaró para Deadline en 2018 que ni él ni su equipo escucharon hablar de Let Me Hear Your Whisper antes de iniciarse con la película.

Acá te dejamos el link de la cinta oscarizada del Toro:

Cactus24 (26-06-2020)