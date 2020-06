La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que el esquema de la flexibilización de la cuarentena se extiende a la fórmula 7+7.

“Mañana sábado y domingo serán laborables a los sectores anunciados”, la semana pasada.

Trancurridos los días laborales se retomará la cuarentena por siete días, donde solo tienen permitido trabajar los sectores esenciales (alimentos, medicamentos, seguridad y transporte)

El pasado sábado Nicolás Maduro anunció que nueve sectores económicos serían reactivados: Bancos (9:00 am a 1:00 pm, consultorios (7:00 am a 2:00 pm), construcción (8:00 am a 1:00 pm), ferreterías (11:00 am a 4:00 pm), peluquerías (10:00 am a 4:00 pm), industria textil, calzado y química (10:00 am a 4:00 pm), talleres mecánicos (9:00 am a 1:00 pm)plomería (9:00 am a 2:00 pm) y servicios de refrigeración (9:00 am a 1:00 pm)

Reiteró que los municipios que están bajo condiciones especiales de toque de queda y los que forman parte del cordón epidemiológico de la frontera mantienen sus medidas.

Explicó que la nueva medida aplican porque el 78% de los casos reportados son importados.

“Dado el nivel de control comunitario que mnatiene el país Nicolás Maduro tomó la decisión de adoptar el esquena 7+7”

Sobre el número de casos por coronavirus en el país informó que se detectaron 7 nuevos casos por transmisión comunitaria y 48 casos importados.

La cifra total de casos por Covid-19 es de 2.145.

