Se incendió el yate de Marc Anthony en Miami (+Video)

La embarcación de 120 pies de largo, cuyo valor era de ocho millones de dólares, estaba atracado en la Calzada MacArthur en el Island Gardens Marina, se podía ver con fuertes llamas y humo saliendo de sus cubiertas superiores.

Con los botes de bomberos de la ciudad de Miami y Miami-Dade desplegados, el incendio se combatió desde el muelle y desde el agua.

Un total de 40 bomberos mantuvieron agua en el yate de 120 pies que ardía escorado.

El barco, llamado Andiamo, ha sido declarado una pérdida total. La causa del incendio sigue bajo investigación.

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019