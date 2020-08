Recientemente inesperados sucesos han impactado al mundo, este martes se registró una fuerte explosión en la región de Beirut, el miércoles se incendió un centro comercial en Emiratos Árabes, ahora este jueves las autoridades de Bélgica recibieron reportes de un incendio en la torre del World Trade Center, ubicada en Bruselas, Bélgica.

El incendio se registró en una sala técnica dentro de la torre localizada cerca de la estación Noord, poco después de las 4 p.m. hora local, a través de redes sociales se dieron a conocer grabaciones donde se puede ver el fenómeno que ocurre en los pisos de arriba del edificio.

Mientras los servicios de emergencia se encuentran en el lugar para sofocar el incendio, el cual todavía luchan por controlar, se desconoce las causa que lo originó, así como no se conoce si hay víctimas mortales ni heridos tras el siniestro.

El lugar no está abierto al público ya que se están realizando trabajos de renovación. Reportan que algunos de los trabajadores estaban en el edificio en ese momento, pero no corrieron peligro.

#BREAKING NEWS: A fire has broke out on the top floor of the World Trade Center of Brussels in Belgium. pic.twitter.com/ewVxjVvBAz

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 6, 2020